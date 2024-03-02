Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'Atatürk' yanıtı: Bizim için ölmedi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünde partililere seslenerek, "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor" demişti.

Özel'in bu sözleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş" dedi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli'nin bu sözlerine memleketi Manisa'da seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingde yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"ÇEDES diye bir proje var. Laikliğe karşı, Atatürk'e karşı ne kadar adam varsa hepsi ÇEDES'i savunuyor, biz de bu projenin kadar tehlikeli olduğunu söylüyoruz. Ne oldu biliyor musunuz? Daha dün İzmir il müftüsü ÇEDES projesi kapsamında küçücük çocukları aldı ve bir mezar ziyaretine götürdü. Kimin mezarına götürdü biliyor musunuz? Esat Erbilli'nin mezarına götürdü. Esat Erbilli kim, Menemen'de asteğmen Kubilay'ı katledip, kafasını kesip Menemen'de gezdirenler var ya onların içinde olup da yaşı yüksek olduğu için infaz edilmeyip müebbet hapse çarptırılan, suçu sabit olan Kubilay'ın katilinin mezarına çocukları götürmüşler. Şimdi bütün Atatürkçülerden sadece CHP'lilerden değil, MHP'liler diyor 'biz de Atatürk'ü seviyoruz', AK Parti seçmeninin içinde Atatürk sevgisi olan yok mu, çok. Herkese diyoruz ki bakın kardeşim 'bunlar gemi azıya' aldılar. Asteğmen Kubilay'ın kafasını kesen adamın mezarına çocuğu götürenlerden bu memlekete fayda gelmez. Ben diyorum Atatürk bize bunu öğütlüyor bana diyorlar 'sen Atatürk'le nasıl konuşuyorsun, Atatürk öldü'. Devlet Bahçeli'ye söyledim. Atatürk, Devlet Bahçeli için öldü ama bizim için ölmedi buramızda yaşıyor."

Kaynak: Gerçek Gündem