Diyarbakırlılar buluşmasına katılan Murat Kurum poşu taktı, Kürtçe konuştu, halay çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Güngören Diyarbakırlılar buluşmasına katıldı. Konuşmasına "Bugün tarihi surlar içerisinde yükselen şehrimiz, güzeller güzeli Can Diyarbakır’ımızın sıcak, samimi insanlarıyla, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." sözleriyle başlayan Kurum, "Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve Diyarbakır Ulu Camii ile özdeşleşen, her zaman her yerde hakikati haykıran Diyarbakır’ın has evladı, modern çağın dervişi Ramazan Pişkin Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisi Diyarbakır’a has bilgeliğiyle, hikmetli duruşuyla her zaman teröre ve şiddete karşı durmuştur." şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik içinde, kimseyi ötekileştirmeden İstanbul için çalışacaklarını ifade eden Murat Kurum, şunları söyledi:

“Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun; Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hep birlikte İstanbul diyeceğiz. Tüm medeniyetlerimizi, tüm inançlarımızı hep birlikte yeniden kazanacağız. Dillerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, tuttuğumuz takımın rengi de farklı olabilir ama üzüntümüz aynı, sevincimiz aynı, ortak kederimiz aynı ve biz hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte İstanbul'uz. 31 Mart gecesi görevi devraldığımızda, bir Nisan sabahı bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla şehrimizin 39 ilçesi için 964 Mahallesi için koşturacağız. Çabalayacağız ve milletimizle el ele vereceğiz.”

Konuşmasını omzunda poşu ile gerçekleştiren Kurum, açıklamasının bir bölümünde Kürtçe konuştu. Kurum, konuşmasının sonunda ise halay çekti.