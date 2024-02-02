Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, helallik istedi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevden aldığı Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'dan "helallik" istedi. Özcan daha sonra Yılmaz'ı görevine iade etti.

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Bolu Belediye Meclisi'nin ocak meclis toplantısının 1. oturumunda meclis üyesi İlkay Bayrak ile Başkan Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından Başkan Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’dan meclis üyesini dışarı çıkarmasını istedi. Yılmaz'ın tüm ısrarına rağmen İlkay Bayrak’ın dışarı çıkmaması üzerine Başkan Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’ı, vazifesini yerine getirmediği gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.

DETAYLI ŞEKİLDE İZLEDİ

Yaşanan olayın ardından meclis oturumunu kapatan Özcan, makam odasına giderek kendisinin olmadığı anlarda İlkay Bayrak ile Hakan Yılmaz arasında yaşananları detaylı şekilde izledi. Görüntüleri izleyen Özcan, Zabıta Müdürü’nün hatasının olmadığını anlayarak, yanına çağırdı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, helallik istedi! - Resim : 1

"HUZURSUZ OLDUM"

Yılmaz'dan ve ailesinden helallik isteyen Özcan, "Dün malum belediye meclisinde bir gerginlik oldu. Bize sürekli sosyal medya üzerinden başka mecralardan hem şahsımı hem Belediye Başkanlığını hem de meclis üyelerini töhmet altında bırakan açıklamalar yapan bir belediye meclis üyesi ile ilgili bir karar aldım. Sonra bu karar uygulanmayınca işin doğrusu biraz hiddetlendim. Ama sonrasında arkadaşlarımız geldi. Ak Parti ve CHP’li meclis üyeleri bana olayı anlattılar. İstişare ettik ve senin elinden geleni yaptığını söylediler. Sonra ben görüntüleri izledim ve huzursuz oldum. Sana karşı bilmeden ve istemeden bir haksızlık yapmışız. Bundan dolayı senden helallik istiyorum. Görevine aynı şekilde devam ediyorsun. Bu olaydan dolayı da sen ve ailen bana hakkınızı helal edin. Biz tek adam değiliz. Hata yaptığımızda telafi etmeyi de biliriz" diyerek, Yılmaz’ı tekrar görevine iade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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