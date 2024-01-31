Davutoğlu'ndan Can Atalay tepkisi: Hepimizin ayağa kalkma vakti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grup Toplantısında; Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Davutoğlu, “Hepimizin ağaya kalkma vakti. Hangi düşünceden, hangi partiden, hangi inançtan, hangi bölgeden olursa olsun yeter deme vakti… Dün yaşanan şey, ilkeler manzumesi olan Anayasanın yok sayılmasıdır. İnsan hakları temelinde ortaya konan temel demokratik kazanımların yok sayılmasıdır. Süratle bir anayasasızlaşmaya gidiyoruz” dedi.