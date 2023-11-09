TİP'ten İzmir'de pankart: “Yargıtay darbesine geçit vermek yok"

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay kararının ardından TİP İzmir İl Örgütü, Karşıyaka Çarşı girişine “Yargıtay darbesine geçit vermek yok” yazılı dev pankart astı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dün verdiği kararla Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını uygulamayacağını belirtti ve kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay kararında, Yüce Divan sıfatına sahip olan ve Anayasa'ya göre kararlarına herkesin uymak zorunda olduğu Anayasa Mahkemesi'ni ağır ifadelerle suçladı.

Yargıtay'ın söz konusu kararı hukukçular ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Kararın "bir darbe girişimi" olduğunu ve Anayasal düzenin hedeflendiğini belirten muhalefet söylemlerindeki dozu giderek sertleştirirken, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü topladığı Meclis grubundan sonra tüm vatandaşları yargı darbesine karşı direnmeye çağırdı.