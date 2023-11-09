Yargıtay'ın girişimine karşı hukuk fakültesi öğrencisi Çağlayan'da nöbete başladı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi bugün verdiği kararla Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını uygulamayacağını belirtti ve kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay kararında, Yüce Divan sıfatına sahip olan ve Anayasa'ya göre kararlarına herkesin uymak zorunda olduğu Anayasa Mahkemesi'ni ağır ifadelerle suçladı.

Yargıtay'ın söz konusu kararı hukukçular ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Kararın "bir darbe girişimi" olduğunu ve Anayasal düzenin hedeflendiğini belirten muhalefet söylemlerindeki dozu giderek sertleştirirken, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü topladığı Meclis grubundan sonra tüm vatandaşları yargı darbesine karşı direnmeye çağırdı.

HUKUK ÖĞRENCİSİ ÇAĞLAYAN'DA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda termosuna çay alarak, Çağlayan Adliyesi'nde nöbete başladığını açıkladı.

Aslan, "Türkiyedeki anayasal düzeni korumak her vatandaşın bir görevidir. Anayasal düzen türk vatandaşlarının namusudur. Bugün namusumuza el uzatan Yargıtay 3. CezaDairesine karşı Çağlayan adliyesi önünde nöbette geçiriyorum. Katılmak, sohbet etmek isteyen olursa beklerim. (Çayım olacak)" ifadelerini kullandı.

Adliye önünde çektiği fotoğrafını da paylaşan hukuk fakültesi öğrencisi Aslan, "2 termos çayım var. Ancak paylaşımcı biriyimdir. Herkesi beklerim." dedi.

Bayrağım ve ben Çağlayan Adliyesi önündeyiz. https://t.co/1CLvXGrkNJ pic.twitter.com/sfcQySH6nz — Ömer Faruk Aslan (@WonzHy) November 8, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem