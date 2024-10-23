Kalorifer Peteklerinin Pencere Altında Olmasının Sebebi Sizi Çok Şaşırtacak

Birçok kişi, peteklerin odanın geri kalanına daha fazla yer açmak için pencere altına konumlandırıldığını düşünse de, bu yerleşimin asıl amacı farklı. Pencereler iyi yalıtılmış olsa bile, soğuk hava akımlarının en çok pencere önünde hissedildiği biliniyor. Odadaki en soğuk bölge genellikle pencere çevresi oluyor.

ISI VE HAVA SİRKÜLASYONU

Fizik kurallarına göre sıcak hava yükselirken, soğuk hava alçalır. Peteklerin pencere altına yerleştirilmesi, bu sirkülasyonu en verimli şekilde kullanmayı amaçlar. Peteklerden çıkan sıcak hava, pencerenin yarattığı soğuk havaya karşı bir bariyer oluşturur ve odanın daha hızlı ısınmasını sağlar. Sıcak hava yükselerek tavana ulaşırken, soğuk hava peteğe doğru yönlendirilir. Bu sayede odanın her köşesi eşit şekilde ısınır.

SOĞUK HAVA AKIMINA KARŞI KORUMA

Peteklerden yükselen sıcak hava, pencere kaynaklı soğuk havaya karşı bir koruma duvarı oluşturarak, odanın içindeki sıcaklığın sabit kalmasına yardımcı olur. Böylece odanın tümüne dengeli bir ısı dağılımı sağlanmış olur.

Kaynak: Haber Merkezi