Karnabahar Yemeden Önce Bir Kez Daha Düşünün

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte pazarlarda yerini alan karnabahar, besin değerleri açısından zengin bir sebzedir. Düşük kalorisi ve yüksek lif oranıyla tokluk hissi yaratırken, hormonları düzenleme ve göbek yağını azaltma gibi faydaları da bulunmaktadır. Ancak, karnabahar bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞINA NEDEN OLUR

Çiğ karnabahar tüketimi bazı kişilerde sindirimi zorlayabilir. Özellikle bağırsak sorunları olanlar için şişkinlik ve mide-bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Zayıf sindirim sistemi olan bireylerin karnabahar tüketiminde dikkatli olmaları önerilir. Karnabahar, brokoli gibi diğer turpgillerle birlikte, yüksek çözünmeyen lif içeriği sayesinde gaz ve şişkinlik sorunlarına yol açabilir. Bu sorunlardan kaçınmak için sebzenin iyi pişirilmesi önerilir.

KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANANLAR TÜKETMESİN

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin de karnabahar tüketiminde dikkatli olması gerekiyor. Karnabahar, kan pıhtılaşma sürecinde rol oynayan K vitamini açısından zengin bir kaynak olduğundan, bu ilaçların etkisini azaltabilir. Bu nedenle, bu durumu göz önünde bulundurarak bir doktor veya diyetisyenle görüşmek önemlidir.

TİROİD HASTALARI SINIRLI TÜKETMELİ

Tiroid hastalığı olan bireylerin de karnabahar tüketiminde sınırlı kalmaları önerilir. Çünkü karnabahar, vücuttaki iyot emilimini engelleyebilen guatrojenler adı verilen bileşenler içerir. Bu bileşenler, özellikle büyük miktarlarda alındığında tiroid üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Ancak karnabaharın pişirilmesi bu etkileri hafifletebilir.