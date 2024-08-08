CHP Gençlik Kolları'ndan Instagram Yasağına Suç Duyurusu
CHP Gençlik Kolları, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili olarak Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Gerçek Gündem'den Ali Macit basın açıklamasını takip etti.
CHP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkan Yardımcısı Barış Genç, "AKP yıllardır kontrol altına alamadığı sosyal medyaya Filistin davası üzerinden platformlara baskı ve yasak sürecine girmiştir" dedi.
Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştiren kalabalık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 30 dilekçe ile başvurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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