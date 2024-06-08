Atama bekleyen engelli öğretmen ağlayarak Özgür Özel'den yardım istedi: Sesimizi duyurur musunuz?

Atama bekleyen engelli öğretmen Işıl Taşlı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ziyaretinde ağlayarak yardım istedi. Taşlı, "İadeiziyarette sesimizi duyurur musunuz?" ifadelerine yer verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özel, il başkanlığına geldiği sırada atama bekleyen öğretmen Işıl Taşlı, Özel’in yanına gelerek ağlayarak yardım istedi. Taşlı, Özel’den atama bekleyen öğretmenlere ses olmasını istedi. Ağlayarak konuşan Taşlı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye salı yapacağı iadeiziyarete göndermede bulunarak, “Sesimizi duyurur musunuz iadeiziyarette" dedi.

"YİNE SÖYLEYECEĞİM"

Taşlı’yı "ağlama" diyerek teselli etmeye çalışan Özel, "Her seferinde duyuruyoruz. Yalnız şu söyleyeyim ben. Geçen sefer sizinkiler geldi ziyaret etti. Konuştuk. 5 bin engelli öğretmen ataması yapıldı. Geçen sefer 5 bin atamayı söyledik yine söyleyeceğim" dedi.

Atama bekleyen engelli öğretmen ağlayarak Özgür Özel'den yardım istedi: Sesimizi duyurur musunuz? - Resim : 1

"VAR OLABİLECEĞİMİZ TEK YER DEVLET KADROLARI"

Özel’in ardından basın mensuplarına atanamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin konuşan Taşlı, şunları kaydetti:

"Sıralarımız açıklandı. Devletimizden atama bekliyoruz. Hastalıklarımız çok zor. Özel okullar engelli olduğumuz için bize iş vermek istemiyor. Hepimiz lisans eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Hepimizi öğretmen olduk. Devletimizin kadrolarına gelmek istiyoruz. 5 bin atama geçen yıl yapıldı. Arkada gözü yaşlı bir tane engelli öğretmenimiz kalmadı. Bu yıl sayımız onun çok çok altında. Yine arkada gözü yaşlı engelli öğretmen arkadaşım kalsın istemiyorum. Bu bir gelenek haline gelmedi. Engellilerin hayatları çok zor. Aramızda MS hastası, ortopedik problemi olan, görme problemi olan arkadaşlarımız var. Hayatlarımız çok zor. Özel sektörde de kendimize yer bulamıyoruz. Bizim var olabileceğimiz tek yer devlet kadroları. Biz de öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özgür Özel CHP İzmir
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