Meclis'te tansiyon yükseldi, sert sözler sarf edildi!

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye ile Filistin arasında iş birliği öngören anlaşmanın görüşmeleri üzerinde söz aldı.

Ağbaba, konuşmasında, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalışanların kadro sorunlarını dile getirirken, 6 Şubat depremlerinden sonra seçim bölgesi Malatya’da sorunların hâlâ çözülemediğini söyledi.

"HİÇ KİMSE EVİNDE OTURABİLİYOR DEĞİL"

Ağbaba konuşmasında, "Ben deprem bölgesi milletvekiliyim. Maalesef, 6 Şubat büyük depreminden on beş ay geçti, on beş aydır depremin yaralarını maalesef sarabilmiş değiliz hatta hiç mesafe katedebilmiş değiliz. Malatya'da hâlâ binalar yapılabilmiş değil. Bakın, değerli arkadaşlar, Çevre Bakanı 'Her ay evleri teslim etmeye devam edeceğiz' diyor; 3’üncü kura çekilmedi bile. 103 bin ev yapılması planlanan Malatya’da 7 bin ev teslim edilmiş, AKP'nin Malatya’da konut başarısı yüzde 7 seviyesinde; her 100 kişiden 93’ü hâlâ ev beklemeye devam ediyor. Bu teslim edilen konutlarla ilgili iş de felaket. Kurada evleri çıkan depremzedeler maalesef evlerine yerleşemiyor, altyapı sorunu devam eden TOKİ konutlarında oturmak zaten mucize. Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı, yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş, maalesef hâlâ insanlar o evlerde, oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil" diye konuştu.

"YALAN DİYEMEZSİN"

Ağbaba’nın bu sözlerine AKP Grup Başkanvekili Leyla Usta Şahin, "Yalan diyemezsin, hepsi doğru" diyerek laf atti.

AKP MİLETVEKİLLERİ DE DAHİL OLDU

Ağbaba da "Keşke gelsen, bir deprem bölgesini görsen de insanların bir yüzüne baksan. Gel, Malatya’yı gel bir gör, nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz" diye yanıt verdi. Ağbaba ile Usta arasındaki karşılıklı atışmalara AKP’li milletvekilleri de dahil oldu.

Genel Kurul’da ağır hakaretlere varan tartışmalar yaşandı. AKP’li milletvekilleri Ağbaba’ya 'utanmaz adam’, 'yalan söylüyorsun', ‘iftira atıyorsun', 'terörist', diye bağırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem