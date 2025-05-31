Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti

Marketlerin yumurtadan yüksek kâr elde ettiği iddialarına da karşı çıkan Güzeldere, “Çünkü yumurta stoklanıp uzun süre bekletilebilen veya spekülatif amaçlarla fiyatı artırılabilen bir ürün değil. Yumurtanın raf ömrü kısıtlıdır ve taze tüketim gerektirir. Marketler bu ürünü hızlı bir şekilde satmak zorundadır; aksi hâlde bozulma riskiyle karşılaşırlar. Ayrıca, yumurta sektöründe yoğun bir rekabet olduğu için fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bir market aşırı fiyat artışına giderse, müşteriler rakip marketlere yöneleceğinden fırsatçılık yapma şansları yoktur. Dolayısıyla, yumurta fiyatlarındaki dalgalanmaların temelinde üretim maliyetleri, arz-talep dengesi veya dış ekonomik faktörler gibi sebepler yatar, marketlerin kâr hırsı değil. Yumurta, perakende sektöründe üzerinden aşırı kâr elde edilebilecek bir ürün olmaktan uzaktır” dedi.