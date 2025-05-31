Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti
Ramazan ayında iki katına çıkan yumurta fiyatları düşüşe geçti. 30’lu orta boy koli, 195 TL’den 100 TL’ye kadar geriledi. Yazın etkisiyle arz arttı, fiyatlar dengelenmeye başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yaz aylarının gelişiyle birlikte yumurtada beklenen rahatlama başladı. Ramazan döneminde 200 lirayı aşan 30’lu orta boy yumurta kolisi, artık marketlerde 100 ila 129 TL arasında satılıyor. Bazı zincir marketlerde ise fiyatın 89 liraya kadar düştüğü dikkat çekiyor. Bu düşüşte, tavukların üretim verimliliğindeki artışın yanı sıra ihracatla ilgili alınan önlemler de etkili oldu.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, sektördeki artan üretim kapasitesi fiyatlara olumlu yansıdı ve önümüzdeki dönemde daha da düşüş olabileceği öngörülüyor. Eski PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, gazetemize yaptığı açıklamada “Yaz aylarının gelmesi, ramazanın bitmesi, hayvanların daha fazla yumurta vermesi, yumurta ihracatında hükûmetin attığı adımlar rakamları etkiledi. Fiyatların yaz döneminde, şayet büyük bir aksilik olmazsa bu seyirde kalacağını, belki biraz daha düşebileceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Marketlerin yumurtadan yüksek kâr elde ettiği iddialarına da karşı çıkan Güzeldere, “Çünkü yumurta stoklanıp uzun süre bekletilebilen veya spekülatif amaçlarla fiyatı artırılabilen bir ürün değil. Yumurtanın raf ömrü kısıtlıdır ve taze tüketim gerektirir. Marketler bu ürünü hızlı bir şekilde satmak zorundadır; aksi hâlde bozulma riskiyle karşılaşırlar. Ayrıca, yumurta sektöründe yoğun bir rekabet olduğu için fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bir market aşırı fiyat artışına giderse, müşteriler rakip marketlere yöneleceğinden fırsatçılık yapma şansları yoktur. Dolayısıyla, yumurta fiyatlarındaki dalgalanmaların temelinde üretim maliyetleri, arz-talep dengesi veya dış ekonomik faktörler gibi sebepler yatar, marketlerin kâr hırsı değil. Yumurta, perakende sektöründe üzerinden aşırı kâr elde edilebilecek bir ürün olmaktan uzaktır” dedi.