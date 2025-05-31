CHP'li Belediyelere Yeni Operasyon: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında 5 belediye başkanının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, gözaltı ve aramaların sürdüğünü açıkladı.

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CHP'li Belediyelere Yeni Operasyon: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA GÖZALTI

Gözaltı kararı bulunanlar arasında; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi.

Belediyeler ile gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerindeki arama ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda 3 zanlının cezaevinde, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Ekiplerin, firari durumdaki 13 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. İşlemler icra edilmeye devam etmektedir."

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Kaynak: AA

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