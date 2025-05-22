CHP’li Gökhan Günaydın’dan İBB Operasyonları İçin Bakan Yerlikaya’ya Soru Önergesi: 'Jandarma Neden Görevlendirildi?'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan üçüncü dalga operasyonda jandarmanın görev yapmasını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Günaydın ‘‘İBB operasyonunda jandarma neden görevlendirildi?’ diye sordu.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan üçüncü dalga operasyonda emniyet yerine jandarmanın görev yapmasını TBMM gündemine taşıdı.
'SİYASİ AMAÇLARLA MI?'
Günaydın, ‘Özellikle kent merkezlerinde yürütülen adli operasyonlarda jandarmanın değil polisin görev yapması teamülüne rağmen, İstanbul gibi metropol bir şehirde jandarmanın devreye sokulması; emniyet teşkilatına duyulan güvenin zedelenip zedelenmediği, siyasi saiklerle bir güvenlik mimarisi değişikliğine mi gidildiği ya da yargı kararlarının siyasi amaçlarla mı uygulandığı sorularını gündeme getirmiştir’ dedi.
Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
'SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU'
Soru önergesinde şunlar yer aldı:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon başlatılmış; aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Söz konusu operasyonda emniyet birimleri yerine jandarma birimlerinin aktif olarak görevlendirilmesi, kamuoyunda ve güvenlik bürokrasisi içinde çeşitli soru işaretlerine neden olmuştur.
Özellikle kent merkezlerinde yürütülen adli operasyonlarda jandarmanın değil polisin görev yapması teamülüne rağmen, İstanbul gibi metropol bir şehirde jandarmanın devreye sokulması; emniyet teşkilatına duyulan güvenin zedelenip zedelenmediği, siyasi saiklerle bir güvenlik mimarisi değişikliğine mi gidildiği ya da yargı kararlarının siyasi amaçlarla mı uygulandığı sorularını gündeme getirmiştir.
Bu bağlamda aşağıdaki soruların yanıtlanması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından zaruridir:
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik son operasyonda emniyet birimleri yerine neden jandarma kolluk birimleri görevlendirilmiştir? Normal şartlarda şehir merkezinde operasyonel görev emniyet birimlerine aitken, jandarmaya görev verilmesinin yasal ve idari gerekçesi nedir?
- Bu görevlendirme İçişleri Bakanlığı tarafından mı yapılmıştır, yoksa ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından mı talep edilmiştir? Söz konusu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı’nın idari olarak herhangi bir yönlendirme ya da koordinasyon faaliyeti olmuş mudur?
- Emniyet teşkilatının dışlanarak jandarmanın öne çıkarılması, teşkilatlar arası güven bunalımına ya da yetki çatışmasına neden olmuş mudur?
- Önleyici kolluk ile adli kolluk ayrımı gözetilmeden yürütülen bu tür operasyonlar demokratik hukuk devleti ilkeleri açısından bir sorun teşkil etmiyor mu?
- Bu operasyonlarda görev alan jandarma personeli hangi özel eğitim, yetkilendirme veya talimatla görevlendirilmiştir?
- Jandarmanın kent merkezli operasyonlara yöneltilmesi, yeni bir güvenlik yapılanmasının ya da siyasi bir stratejik tercihin parçası mıdır?
- 2018 sonrasında jandarmanın görev alanı dışındaki şehir merkezlerinde yürüttüğü operasyon sayısı yıllara göre kaçtır? Bu operasyonlar nerelerde yapılmıştır? 2018’den bugüne kadar jandarma kaç defa savcılıklar tarafından görevlendirilmiştir? Bu değişim, stratejik bir dönüşümün parçası mıdır?
İBB’ye yönelik operasyonların sayısı ve içeriği dikkate alındığında, bu durumun bir "siyasi müdahale" olarak algılanmasını engellemek için Bakanlığınız ne gibi tedbirler almayı planlamaktadır?