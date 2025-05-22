CHP’li Gökhan Günaydın’dan İBB Operasyonları İçin Bakan Yerlikaya’ya Soru Önergesi: 'Jandarma Neden Görevlendirildi?'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan üçüncü dalga operasyonda emniyet yerine jandarmanın görev yapmasını TBMM gündemine taşıdı.

'SİYASİ AMAÇLARLA MI?'

Günaydın, ‘Özellikle kent merkezlerinde yürütülen adli operasyonlarda jandarmanın değil polisin görev yapması teamülüne rağmen, İstanbul gibi metropol bir şehirde jandarmanın devreye sokulması; emniyet teşkilatına duyulan güvenin zedelenip zedelenmediği, siyasi saiklerle bir güvenlik mimarisi değişikliğine mi gidildiği ya da yargı kararlarının siyasi amaçlarla mı uygulandığı sorularını gündeme getirmiştir’ dedi.

Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

'SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU'

Soru önergesinde şunlar yer aldı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon başlatılmış; aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Söz konusu operasyonda emniyet birimleri yerine jandarma birimlerinin aktif olarak görevlendirilmesi, kamuoyunda ve güvenlik bürokrasisi içinde çeşitli soru işaretlerine neden olmuştur.

Özellikle kent merkezlerinde yürütülen adli operasyonlarda jandarmanın değil polisin görev yapması teamülüne rağmen, İstanbul gibi metropol bir şehirde jandarmanın devreye sokulması; emniyet teşkilatına duyulan güvenin zedelenip zedelenmediği, siyasi saiklerle bir güvenlik mimarisi değişikliğine mi gidildiği ya da yargı kararlarının siyasi amaçlarla mı uygulandığı sorularını gündeme getirmiştir.

Bu bağlamda aşağıdaki soruların yanıtlanması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından zaruridir: