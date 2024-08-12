Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusların Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıkardığını duyurdu!

Ukrayna Acil Durumlar servisi Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıkardığını duyurdu. Servisten yapılan açıklamada, “Radyasyon seviyeleri şu anda normal. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değildir ve olamaz” denildi.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Nikopol'den Rus işgalcilerin Zaporijya Nükleer Enerji Santrali’nde yangın çıkardığını bildiriyoruz. Radyasyon seviyeleri şu anda normal. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değildir ve olamaz. Rusya, Zaporijya Nükleer Santralini ele geçirdiği ilk günden bu yana bu santrali sadece Ukrayna'ya, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır” denildi.

Kaynak: DHA

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