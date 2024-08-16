Yunan Adalarına Türk Akını!

Son bir senede Türkiye'den Yunan Adalarına 1 milyon turist gittiği açıklandı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Yunan adalarında tatilin Türkiye'ye göre daha ucuz olduğu algısını, elmayla armudun karşılaştırılmasına benzetti.

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Turizmci Recep Yavuz, bu yıl kapıda vize uygulamasının başladığı ve 'ucuz' algısı nedeniyle Türk turizmine zarar verdiği belirtilen Yunan adalarında tatili değerlendirdi. Bu yaz tatilinin sürekli tartışılan konusu olan Yunan adalarını Türkiye ile karşılaştırmanın elma ile armudu karşılaştırmak gibi olduğunu dile getiren Recep Yavuz, Çünkü birbirine benzemeyen, birbirinden farklı destinasyonlar. Türk turistler oraya ucuz olduğu için veya otel için de gitmiyor. Tam aksine gezmek, dolaşmak, keyifli bir gün için gidiyorlar ifadelerini kullandı.

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