Gurbetçiler İsyanda! 'Bu Rezillik'

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüşü çileye dönüştü. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra dönüş için Pazarkule Sınır Kapısı'na giden gurbetçiler, Yunanistan ve diğer ülkelerin gümrük kapılarında saatler süren işlem kuyruğu sebebiyle yorgun düşerek, yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı. Binlerce gurbetçinin saatlerce beklediği gümrükte yorgun düşenler, yetkililere uzun bekleyiş süresine çözüm bulması çağrısında bulundu. Gurbetçiler, yol kenarına tuvalet de istedi ve yaşadıkları mağduriyeti 'rezillik' olarak tanımladı.

Kaynak: İHA