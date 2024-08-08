Hava Saldırısından Sağ Kurtulan 4 Yavru Kedi Kurtarıldı

Ukrayna Acil Durum Servisi'nin yaptığı açıklamada, Rusya saldırısı sonrası bir binada çıkan yangına müdahale etmek için giderek yangını söndürdüklerini akabinde yavru kedileri fark ettiklerini ve binanın enkazından çıkarttıklarını söyledi.

Yavru kedilerin mahsur kaldıkları bodrumdan kurtarılma anları ise ekiplerce böyle kayda alındı.

Kaynak: DHA