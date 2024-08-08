Hava Saldırısından Sağ Kurtulan 4 Yavru Kedi Kurtarıldı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Herson kentine gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası yangın çıkan binada mahsur kalan 4 yavru kedi acil servis ekipleri tarafından kurtarıldı!

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Ukrayna Acil Durum Servisi'nin yaptığı açıklamada, Rusya saldırısı sonrası bir binada çıkan yangına müdahale etmek için giderek yangını söndürdüklerini akabinde yavru kedileri fark ettiklerini ve binanın enkazından çıkarttıklarını söyledi.

Yavru kedilerin mahsur kaldıkları bodrumdan kurtarılma anları ise ekiplerce böyle kayda alındı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kedi Hayvan Rusya - Ukrayna savaşı
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