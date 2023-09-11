Dışişleri Bakanı Fidan Kazakistan’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi.

Bakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nda Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu tarafından karşılandı. Bakanlık binası girişinde fotoğraf çektiren Fidan ve Nurtleu sonrasında ikili görüşmeye geçti.

İki bakanın görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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