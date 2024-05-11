Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette 'Jeomanyetik Fırtına' yaşanabileceği bildirildi.

Tahminler, G4 sınıfı olarak değerlendirilen bu şiddetli jeomanyetik fırtınanın hafta sonu boyunca devam edeceğini gösteriyor. Fırtınanın etkileri, uydu iletişim sistemlerini ve güç şebekelerini olumsuz etkileyebilir.

Kuzey yarım kürede, jeomanyetik fırtınanın etkisiyle kutup ışıklarının görülebileceği tahmin ediliyor. Bilim insanları, bu kadar güçlü bir jeomanyetik fırtınanın son derece nadir olduğunu ve 2005'teki fırtınayı hatırlatıyor.

Fırtınanın kaynağı, Güneş'teki Bölge 3664 olarak adlandırılan ve Dünya'nın 16 katı büyüklüğünde olan karmaşık bir güneş lekesi kümesi.

MUHTEMEK ETKİLERİ KONUSUNDA UYARI YAPILDI

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.