Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı

Şırnak Valiliği, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce Şırnak-Cizre kara yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldığını duyurdu.

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Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı

Şırnak Valiliğinden yapılana açıklamada, Şırnak-Cizre Yolu'nda Cudi Viyadüğünde devam eden yol çalışmaları kapsamında Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal tüneli, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli ve Cudi Viyadüğü'nün Şırnak-Cizre istikameti gidiş-yönü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, yapılacak çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için trafiğe kapatılacak olan kesimde; Cizre-Şırnak istikametinde araçlar için, trafik akışı tüneller içerisinden ve viyadükten sağlanacaktır. Şırnak-Cizre istikametinde araçlar için, Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatılacağı, araç geçişleri eski Şırnak-Cizre yolundan sağlanacağı ifade edildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yukarıda alınan kararlar doğrultusunda Şırnak - Cizre yolu Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli ve Cudi Viyadüğünün Şırnak-Cizre istikameti gidiş yönü 11.05.2024 tarihinde saat 08.00’den itibaren araç trafiğine kapatılmıştır.”

Kaynak: İHA

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