İmamoğlu'nun başlattığı 'Kent Lokantası' bir kente daha geliyor

CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzon'a Kent Lokantası müjdesini verdi.

Paylaşımda tadilat aşamasında olan bir fotoğraf da yer alan Kaya, "Söz verdiğimiz gibi, Çok yakında..." notuyla Kent Lokantası'nın yakın zamanda hizmete gireceğini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte, CHP'nin seçimi kazandığı tüm belediyelerde İstanbul'daki Kent Lokantası, Halk Kart ve Halk Süt gibi uygulamaların da hayata geçirileceği öğrenildi.