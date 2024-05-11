Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde, Rüzgar karakterinin sözleri, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine günün en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.
Rüzgar karakterinin kadın haklarına dair sözleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Nursema'nın bulduğu müşterilerle görüşmeye giden Rüzgar'ın asistanı Aslı'nın tesettürlü olmaması nedeniyle ortamdan dışlanması hepimizi şaşırtırken, o anlara Rüzgar sessiz kalamadı.
“Ben kadınların söz hakkının olmadığı hiçbir yerde konuşmam!” sözleriyle alkışları toplayan Rüzgar'ın o anları sosyal medyada viral oldu.
“Ben kadınların söz hakkının olmadığı hiçbir yerde konuşmam!”#KızılcıkŞerbeti @showtv pic.twitter.com/VVbng9uKjz— Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) May 10, 2024
Son Güncelleme: