Ünlü oyuncu Hatice Aslan'a 'Uçan Süpürge Onur Ödülü'

Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali olma özelliğine sahip 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 'Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla' temasıyla başladı.

Törende 'Uçan Süpürge Onur Ödülü' Show TV'de yayınlanan 'Bahar' dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Hatice Aslan'a verildi. Ödülü oyuncu Ece Dizdar'dan alan Hatice Aslan, ödülün ve bulunduğu mekanın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

İlk tiyatro oyununu öğrencilik yıllarında Sivas'tan gelerek Opera Sahnesi'nde seyrettiğini ve çok etkilendiğini belirten Aslan, "Ankara, hayatımın dönüm noktası olan bir kent. Kendim ve tüm varlıklar için şefkatin, özenin ve saygının iyileştirici gücünü hatırlamaya devam edeceğim." diye konuştu.

"Bilge Olgaç Başarı Ödülü" de oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ve yapımcı Nida Karabol'a verildi. "Genç Cadı Ödülü"ne oyuncu Deniz İlhan layık görüldü.

Programda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın festival tebrik mesajları okundu.

FESTİVAL FİLMLERİ KAVAKLIDERE SİNEMASIN'NDA SİNAMASEVERLERLE BULUŞACAK

Festival filmleri, uzun yıllar kapalı kalmasının ardından geçen yıl yeniden açılan, eski adıyla "Kavaklıdere Sineması", yeni adıyla "Kült Kavaklıdere"deki iki salonda sinemaseverlerle buluşacak.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliğinin (FIPRESCI) jüri üyesi gönderdiği tek kadın filmleri festivali özelliğini taşıyan Uçan Süpürge, FIPRESCI jürisinin ödüllendirdiği filmin 16 Mayıs'ta açıklanmasıyla sona erecek.