'Hale Asaf-Yalnız Bir Ruh' Asmalı Sahne'de

Ceren Gül Şahin'in canlandırdığı ilk Türk kadın ressamlardan Hale Asaf'ın biyografik oyunu Cumartesi günü (11.05.2024) Asmalı Sahne'de izleyici ile buluşacak.

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'Hale Asaf-Yalnız Bir Ruh' Asmalı Sahne'de

İlk Türk kadın ressamlardan Hale Asaf'ın İstanbul'dan başlayarak İtalya, Berlin, Paris'e uzanan sanat dolu yaşamı, hayat arkadaşı Antonio Aniente'nin gözünden izleyicinin karşısına çıkacak.

33 yaşında hayatını kaybeden döneminin öncü kadın sanatçılarından biri olan Asaf'ın hayatını Petek Kırkboğa tarafından ele alınan incelikli metin ile Ceren Gül Şahin canlardırılırken, yönetmen Muharrem Uğurlu'nun öncülüğündeki biyografik oyuna; Osman Ataseven, Duygu Yavuz, Can Güleryüz ve Seda Keleş İnangu eşlik edecek.

ASMALI SAHNE'DE İZLEYİCİ KARŞISINDA

'Hale Asaf-Yalnız Bir Ruh' adlı tiyatro oyunu Cumartesi günü (11.05.2024) saat 20.30'da İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Asmalı Sahne'de izleyici ile buluşacak.

HALE ASAF KİMDİR?

İlk Türk kadın ressamlardandır. Ressam Mihri Müşfik Hanım'ın yeğenidir. Günümüze ulaşabilmiş portre çalışmaları ve manzara resimleri ile tanınır. Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Hale Asaf, hastalığı sebebiyle 33 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Geriye ise kıymetli eserleri ve ilham verici hikayesi kalmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul Beyoğlu Tiyatro
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