Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı

2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl aranın ardından Eurovision'da sahne aldı.

Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren sanatçı Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne aldı.

Erener, 9 Mayıs akşamı Türkiye saatiyle 23.45'te Eurovision ikinci yarı finalinde yarışan şarkıların ardından, 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren şarkısı "Everyway That I Can"i seslendirdi.

Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı - Resim : 1

Erener'in performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Sanatçı heyecanını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.

Sahneye çıkmadan önce bir gönderi daha paylaşan Erener, Biz ekipçe hazırız, ya siz?" demişti.

Etiketler
Eurovision 2024
'Hale Asaf-Yalnız Bir Ruh' Asmalı Sahne'de 'Hale Asaf-Yalnız Bir Ruh' Asmalı Sahne'de
Ünlü oyuncu Hatice Aslan'a 'Uçan Süpürge Onur Ödülü' Ünlü oyuncu Hatice Aslan'a 'Uçan Süpürge Onur Ödülü'
Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu Show TV'nin Kızılcık Şerbeti'nde veda mı var? Alınan son karar belli oldu
Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu
ÇOK OKUNANLAR
Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da
Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Bayern Leverkusen-Atalanta Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak olarak finale yükseldi
Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme
Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile! Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor