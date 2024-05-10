Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren sanatçı Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne aldı.

Erener, 9 Mayıs akşamı Türkiye saatiyle 23.45'te Eurovision ikinci yarı finalinde yarışan şarkıların ardından, 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren şarkısı "Everyway That I Can"i seslendirdi.

Erener'in performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Sanatçı heyecanını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.

Sahneye çıkmadan önce bir gönderi daha paylaşan Erener, Biz ekipçe hazırız, ya siz?" demişti.