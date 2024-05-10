Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı
2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl aranın ardından Eurovision'da sahne aldı.
2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren sanatçı Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne aldı.
Erener, 9 Mayıs akşamı Türkiye saatiyle 23.45'te Eurovision ikinci yarı finalinde yarışan şarkıların ardından, 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren şarkısı "Everyway That I Can"i seslendirdi.
Erener'in performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Sanatçı heyecanını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.
Sahneye çıkmadan önce bir gönderi daha paylaşan Erener, Biz ekipçe hazırız, ya siz?" demişti.