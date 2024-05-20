Panathinaikos’tan Samet Akaydın'a Atatürk cezası! 19 Mayıs paylaşımı sebebiyle kadro dışı kaldı

Yunanistan ekibi Panathinaikos’ta forma giyen milli futbolcumuz Samet Akaydın kadro dışı kaldı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Akaydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile bir paylaşım yaptı.

Yeşil beyazlı ekip, Samet’ten Instagram’dan paylaştığı ve içinde Atatürk geçen gönderisini kaldırmasını istedi.

Akaydın, gönderiyi silmeyince kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Samet, Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye, bu sezon başında da Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olmuştu.

Söz konusu paylaşım ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem