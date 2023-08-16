Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da pazar gezdi: 'Derdin kaynağı belli, derman hepimizde…'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Avcılar'da pazar ziyareti sırasında çekilen görüntülerini paylaştı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Avcılar'da pazar ziyareti sırasında çekilen görüntülerini paylaştı. Kaftancıoğlu videoyu, "Mutfaklarda yangın büyüyor… Avcılar Merkez Mah. Çarşamba pazarında zamların çarptığı vatandaşlarımızla buluştuk. Derdin kaynağı belli, derman hepimizde" notuyla paylaştı.

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