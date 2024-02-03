Orhan Gencebay'dan AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a özel şarkı!

Sanatçı Orhan Gencebay, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi. Gencebay, seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.

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Sanatçı Orhan Gencebay, seçim kampanyası için AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi.

Gencebay, seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye ederken, şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul’un tarihi değerlerine vurgu yapıldı.

KLİPTE MURAT KURUM YER ALDI

Klipte ise Murat Kurum'un vatandaşlar ile görüntülerine ve İstanbul'dan manzaralara yer verildi.

Orhan Gencebay'dan AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a özel şarkı! - Resim : 1

"TEŞEKKÜRLER ORHAN BABA"

Kurum ise şarkıyı, "İstanbul’umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay’ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul şimdi İstanbul/Sadece İstanbul yeniden İstanbul/Türkiye'mizin göz bebeğisin/Sen Allah'ın bizlere hediyesisin/Bütün dünyanın gözü var sende/Sen Rabbimin bizlere emanetisin/Her yanın cennetten bir köşe gibi/Sen iyinin güzelin alametisin/Dünyada bir eşin bir benzerin yok/Sen Allah'ın lütfu kerametisin/İstanbul İstanbul büyük aşkımsın/Seni çok seviyorum sen muradımsın/İstanbul İstanbul sen ne güzelsin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin/İstanbul dünyanın başkenti sensin/Sen tarihin en büyük efsanesisin/Türkiyem seninle gurur duyuyor/Ne mutlu sen hep bizimlesin/Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih/Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi/Saymakla bitmez ki eşin yok senin/Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Orhan Gencebay Murat Kurum AKP İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 Yerel Seçimleri
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