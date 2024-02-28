Hamza Dağ'dan alkol sorusuna yanıt: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne talibim, il müftülüğüne değil kardeşim

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hamza Dağ, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği 36. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Dağ, bir gazetecinin "Seçildiğiniz takdirde ENSAR, TÜGVA gibi kurumlar daha yoğun olacak mı? Belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi yasaklamayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne değil kardeşim."

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kamu hizmetlerindeki devamlılık esası ve proje birikimleri ile ilgili brief vermek istediğini söyledi" şeklindeki hatırlatma üzerine de Dağ, "Ayrı ayrı olmak şartıyla kendileriyle görüşmekten memnuniyet duyarım. 1 Nisan’dan sonra alacağım briefi en azından şimdiden almış olurum" dedi.

İZMİR STRATEJİSİ

Öte yandan Dağ'ın İzmir'de astırdığı seçim afişlerinin bir kısmında AKP logosu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yok. Afişlerde yalnızca Dağ'ın fotoğrafı ve 'Biz İzmiriz Başarabiliriz' sloganı yer alıyor.

Bu tür hamlelerin, seküler olarak tanımlanan çevrelerden oy almak için yürütülen bir strateji olduğu konuşuluyor.