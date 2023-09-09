İsviçre maçı öncesi Fatih Terim'den motivasyon konuşması "Türk ülkesinin tapusu Lozan"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için Euro 2008'de mücadele eden Türkiye ile İsviçre takımları, dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Fatih Terim'in soyun odasında yaptığı konuşma dikkat çekti.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için Euro 2008'de mücadele eden Türkiye ile İsviçre takımları bugün İsviçre'nin Lozan kentinde bir karşı karşıya geldi.

2-2 biten maçta milli takımın gollerini eski Fenerbahçeli futbolcular Semih Şentürk ve kaleci Volkan Demirel atarken evsahibi İsviçre'nin golleri Eren Derdiyok ve Matias Vitkieviez'ten geldi.

Milli takımın başında 15 yıl önce olduğu gibi yine Fatih Terim vardı. Kurt hocanın soyunma odasında yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in 100. yılına ve Türkiye'nin tapu senedi olarak kabul edilen Lozan Antlaşması'nın imzalandığı şehirde olmalarına dikkat çekmesi sosyal medyada beğeni topladı.

Fatih Terim kısa konuşması sırasında, "Buraya gelmek önemli, hem Lozan'da 100. yıl hem Cumhuriyet'te yüzüncü yıl. Şanslıyız bence, Lozan'dayız. Türk ülkesinin tapusu Lozan. Zorlamayın ama elinizle işaret etmeyi de unutmayın. Bu formalarla kaybetmedik, bugün de kaybetmeyelim. Futbolculuğunuzda da aynı söylemiştim, 'keyif alın' bol şans" dedi.

Terim'in kısa konuşmasında sahaya çıkacak 11'i belirlememesi üzerine milli takımın eski yıldız forveti Nihat Kahveci, milli takım antrenörüne "sahaya kimler çıkacak" diye sordu. Sahaya çıkacak ilk 11, Kahveci'nin hatırlatması üzerine Terim tarafından açıklandı.

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