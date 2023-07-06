Kırkpınar güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu

Bu yıl 662’ncisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye akın etmesiyle birlikte otellerde yer kalmadı. Otellerde konaklamak istemeyen güreş sevdalıları ise geceyi çadırlarda ve karavanlarda uyuyarak geçirdi.

Son Güncelleme:

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye gelmeye başladı. Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreşseverlerle doldu. Otellerde yer bulamayan ve ya otellerde kalmak istemeyen güreşseverler çadırlarda sabahladı. Kent meydanında bulunan alanlara çadırlarını kuran güreşseverler, yanlarında getirdikleri yemekleri pişirip ardından çay sohbeti etti.

Güreşseverler, güreşlerin başlamasını heyecanla beklediklerini söyledi. Çadırda ve karavanda kalmayı kendileri tercih ettiğini söyleyenler, Edirne’ye gelirken yanlarında çadır, yastık, yiyecek ve içecek getirdiklerini anlattı. Güreşseverler, Kırkpınar’ın bir tutku olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Tribünler ses verdi: 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' Tribünler ses verdi: 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz'
Yürekler ağza geldi: Artvin’de off-road yapan aracın takla attığı anlar böyle görüntülendi Yürekler ağza geldi: Artvin’de off-road yapan aracın takla attığı anlar böyle görüntülendi
Ali Koç Fenerbahçe taraftarıyla böyle tartıştı: 'Sen dua et...' Ali Koç Fenerbahçe taraftarıyla böyle tartıştı: 'Sen dua et...'
Fenerbahçelilerden stattan sonra salonda da istifa çağrısı: 'Yalan yalan dolan dolan' Fenerbahçelilerden stattan sonra salonda da istifa çağrısı: 'Yalan yalan dolan dolan'
Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı
Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol: Antakya'daki ilk çadır kenti Beşiktaş ve Çarşı kurdu. Barınma hala büyük sorun 'Antakya'daki ilk çadır kenti Beşiktaş ve Çarşı kurdu. Barınma hala büyük sorun'
Beylikdüzü’nden Çanakkale’ye mola vermeden 8 saat süren bisiklet yolculuğu Beylikdüzü’nden Çanakkale’ye mola vermeden 8 saat süren bisiklet yolculuğu
Taraftarların üzerine çıktığı otobüs durağı çöktü Taraftarların üzerine çıktığı otobüs durağı çöktü
69 yaşındaki antrenör, şampiyon torunlar yetiştiriyor 69 yaşındaki antrenör, şampiyon torunlar yetiştiriyor
Buz patencilerinden Çıldır Gölü yüzerinde otomobil ile antrenman Buz patencilerinden Çıldır Gölü yüzerinde otomobil ile antrenman
Dünya Kupası başladı: Katar'da görkemli açılış töreni Dünya Kupası başladı: Katar'da görkemli açılış töreni
Real Madrid'li yıldız futbolcunun çektiği şut evin içine girdi! Real Madrid'li yıldız futbolcunun çektiği şut evin içine girdi!
ÇOK OKUNANLAR
MetroPOLL'den dikkat çeken anket: Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? MetroPOLL'den dikkat çeken anket: Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim?
Ellerini kabloyla bağladı, dehşeti yaşattı: 112 kayıtlarıyla gerçek ortaya çıktı 112 kayıtlarıyla gerçek ortaya çıktı: İşte kan donduran konuşma
Dev zam sonrası son durum: MTV'de hangi araç ne kadar ödeyecek? Dev zam sonrası son durum: MTV'de hangi araç ne kadar ödeyecek?
Reza Zarrab kavgası yeniden alevlendi: Ebru Gündeş'e peş peşe suçlamalar Reza Zarrab kavgası yeniden alevlendi: Ebru Gündeş'e peş peşe suçlamalar
Show TV'de ayrılık: 25 yıllık isim kanala veda etti Show TV'de ayrılık: 25 yıllık isim kanala veda etti