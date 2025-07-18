Dikili’de Yürek Burkan Olay: Denize Atladı, Hayatını Kaybetti

İzmir Dikili’de tekneden denize atlayan 20 yaşındaki Muhammet Kulak, başını kuma çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç, hayata tutunamadı.

Dikili’de Yürek Burkan Olay: Denize Atladı, Hayatını Kaybetti
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İzmir’in Dikili ilçesinde bir gezi teknesinde çalışan 20 yaşındaki Muhammet Kulak, mola sırasında balıklama denize atladıktan sonra başını kuma çarparak ağır yaralandı. Sudan çıkarıldığında bilinci kapalı olan genç, yoğun bakımda verdiği bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz olay, Bademli Mahallesi açıklarında yaşandı.

Olay günü teknede mola verildiği sırada, Muhammet Kulak arkadaşlarının gözü önünde denize atladı. İlk başta durumu fark etmeyen arkadaşları, genç sudan çıkmayınca endişelenerek müdahale etti. Hareketsiz kalan Kulak, sudan çıkarıldıktan sonra Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık bir aydır yaşam mücadelesi veren Muhammet Kulak’tan ne yazık ki acı haber geldi. Talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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