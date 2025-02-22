Kontrolü Kaybeden Sürücü Restorana Çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda bir sürücü aracının kontrolünü kaybederek, restorana çarptı. Araçta ve restoranda hasar oluşurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kontrolü Kaybeden Sürücü Restorana Çarptı

İstanbul’da Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle kar yağışı aralıklarla etkili olurken, Beyoğlu ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek restorana çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Kontrolü Kaybeden Sürücü Restorana Çarptı - Resim : 1

Saat 03.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre, yokuştan inen hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle restorana çarptı.

Araçta ve restoranda hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA

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İstanbul Beyoğlu Kar Yağışı
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