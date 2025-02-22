Aydın’da Şüpheli Çanta Paniği
Aydın’ın Efeler ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli valiz panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, fünye ile patlatılan çantada kıyafet olduğu öğrenildi.
Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2010 Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre kaldırımda bırakılan şüpheli bir valiz çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Bir süre boyunca çantayı gözleyen vatandaşlar, valizi almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar sonrası bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafetlerini giyerek çantada detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin neticesinde çanta, fünye yardımı ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Çantadan kıyafetler çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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