Motosiklete Peş Peşe İki Araç Çarptı

Aynı kazada iki kez otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı. Kazaya karışan bir araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis inceleme başlattı.

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Motosiklete Peş Peşe İki Araç Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklete ardı ardına iki otomobil çarptı. Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. İlk olarak, motosiklete arkadan çarpan bir otomobil devrilmesine sebep oldu, ardından ise kayarak gelen ikinci otomobil aynı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Harun K. ve yolcu Merve C. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ilk çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası kaza Bursa
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