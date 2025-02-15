Yerel Seçimlerden Bugüne Kayyım Karnesi

2024 yerel seçimlerinde milyonlarca vatandaş sandık başına giderek tercihini belirledi. Seçimin üzerinden bir yıl geçmeden, çok sayıda belediye başkanı tutuklandı ve yerine kayyım atandı. Kayyım atamalarının başlangıcında, terör örgütü ile iltisak iddiasıyla DEM Partili belediyeler hedef alınırken, süreç zamanla CHP'li belediyeleri de kapsamaya başladı.

İstanbul’da Esenyurt Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda, belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tutuklandı. Aynı zamanda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Kent Uzlaşısı' operasyonlarında İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki CHP'li belediye yetkilileri tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında şu isimler yer aldı:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.,

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G.,

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K,

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G,

Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A,

Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö,

Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A,

Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G,

Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş.

Ayrıca, Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu iddia edilen İ.P. de tutuklananlar arasında yer aldı.

KAYYIM ATANAN BELEDİYELER VE TARİHLERİ

OHAL döneminde getirilen düzenleme kalıcı hale geldi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz, Siirt Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 10 belediyeye kayyım atandı.

Kayyım atamalarının ilk adımı Hakkari’de atıldı. DEM Partili Mehmet Sıddık Akış 4 Haziran 2024’te görevden uzaklaştırıldı ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyım olarak atandı.

30 Ekim 2024’te, yüzde 49,05 oyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yerine Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy atandı.

4 Kasım 2024’te Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırıldı. Aynı gün Batman’a Vali Ekrem Canalp kayyım olarak atandı.

22 Kasım 2024’te DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alındı.

29 Kasım 2024’te Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atandı.

13 Ocak 2025’te Mersin’in Akdeniz ilçesinde DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Akdeniz ilçe belediyesine kayyım atandığını duyurdu.

Son olarak, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Şubat'ta görülen duruşmada Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Görevden uzaklaştırılan Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı kayyım olarak getirildi. Görevlendirme kararını İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Kaynak: ANKA