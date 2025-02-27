Alışveriş Merkezinde Dehşet: Anne ve Kızları Bıçaklandı

Kayseri'de bir alışveriş merkezinin önünde kavga çıktı. Kavgada anne ile iki kızı bıçaklandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken saldırgan gözaltına alındı.

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Alışveriş Merkezinde Dehşet: Anne ve Kızları Bıçaklandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada anne ve iki kızı yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Hunat Mahallesi’ndeki Forum Kayseri AVM’nin bahçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Alışveriş Merkezinde Dehşet: Anne ve Kızları Bıçaklandı - Resim : 1

Tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki A.P., yanında taşıdığı bıçakla anne M.A. ile kızları S.A. ve Z.B.A.'ya saldırdı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan anne ve kızları için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alışveriş Merkezinde Dehşet: Anne ve Kızları Bıçaklandı - Resim : 2

Olay sonrası kaçan şüpheli A.P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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