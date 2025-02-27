HÜDA PAR’lı Vekil Yine 'Kemalizm'i Hedef Aldı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) yaptığı basın açıklamasında Kemalizm'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Dinç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'KADINLARIN EĞİTİM HAKLARI ELİNDEN ALINDI'

"Aslında bu ülkede neredeyse Kemalizm’den darbe yemeyen bu zihniyetten zarar görmeyen bu zihniyetten rahatsız olmayan kalmamış. Biz burada bir zihniyete dikkat çekiyoruz. 28 Şubat’ta bu zihniyetin mimarıdır. Bakıyoruz kadın haklarından bahsediyorlar ama kadınların eğitim hakkını da alan yine bu zihniyettir. Sadece eğitim hakkını almadı. Kadınların çalışma hakkını elinden aldı. Sırf başörtüsünden dolayı hem çalışma hakları alındı hem de eğitim hakları alındı. Siyaset hakları dahil alındı.

'MERT DEĞİLLER'

Bu zihniyet aslında kirli ilişkilerini geçmişte ve şimdiki yaptıkları hatalarını örtmek için farklı kılıfların arkasına sığınıyor. Bu konuda her siyasi parti gibi biz de düşüncelerimizi ifade ederiz. Büyük bağırış vaveylalarıyla bu hakikati değiştiremezler. Herkes düşüncesini dile getiriyor ve biz kimseye de hakaret etmiyoruz bunu net bir şekilde de belirteyim. Hakaret bizim üslubumuz değil hiçbir yerde de hakaret etmeyiz. Ancak bildiğimiz doğruları da hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden de dile getiririz. Keşke bu zihniyeti savunanlar bu konuda biraz mert olsalar ve çıkıp karşımıza bazı doğruları beraber konuşabilseydik. Ancak bu konuda da maalesef mert değiller ve hiç alakası olmaya bir yere konuyu çekiyorlar."

‘KEMALİZM ZEHİRDİR’ DEMİŞTİ

Dinç daha önce TBMM’de yaptığı konuşmada “Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam'dadır. Siz bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız. İlacımız olan aziz İslam’la kardeş olacağız. Ve hep birlikte Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Zaza’sıyla kardeşçe bu ülkede yaşayacağız. Bizim hakkımızda iftirada bulunanlarla ayrıca mahkemede hesaplaşacağız” demişti.

Kaynak: ANKA