AKP Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in TSK Sözlerine Tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır" dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki “siyasi okur-yazarlık” probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.



CHP yöneticilerinin kendi siyasi… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 27, 2025

Kaynak: Haber Merkezi