Diyarbakır’da Sahte İçki Operasyonu, 60 Litre Ele Geçirildi

Diyarbakır’da sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda, 60 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da Sahte İçki Operasyonu, 60 Litre Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli B.K.’nın sahte içki üretimi yaptığı belirlendi.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, B.K.’nin ikametinde ve aracında yapılan aramada 60 litre sahte içki,100 cam şişe, alkollü içecek yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma, 1 adet damıtma aparatı, 1 adet av tüfeği, av tüfeğine ait 2 şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.K, jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

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