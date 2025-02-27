Ardahan ve Ağrı'da 165 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi, 165 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Ardahan ve Ağrı'da 165 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kent genelinde 60 köy yolu kapandı. Merkeze bağlı 13, Posof'ta 27, Hanak'ta 7, Göle'de 10 ve Çıldır'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Ağrı'da da benzer şekilde 105 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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