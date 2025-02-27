BYD Düğmeye Bastı: Yeni Uygulama Türkiye'de Başladı
Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye pazarında dijital dönüşüm vizyonunu güçlendiren önemli bir adım attı.
Kaynak: Haber Merkezi
BYD, uzaktan bağlantılı servisleri ve BYD Mobil Uygulaması’nı Türkiye’deki araç sahiplerinin kullanımına sundu.
BÜTÜN MODELLERLE UYUMLU
Android ve iOS platformlarından ücretsiz olarak indirilebilen BYD Mobil Uygulaması, kullanıcıların e-posta hesapları ve BYD araçlarının dokunmatik ekranı üzerinden kolayca eşleştirilebiliyor. Söz konusu yeni uygulama, tüm BYD modelleriyle uyumlu olarak çalışacak.
UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLECEK
BYD Mobil Uygulaması, sürücülere araçlarıyla uzaktan bağlantı kurma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar:
Şarj durumu ve menzili anlık olarak takip edebiliyor,
Kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık olup olmadığını kontrol edebiliyor ve kilitleme işlemini gerçekleştirebiliyor,
Klima, koltuk ısıtma-soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, flaşörler ve kornayı uzaktan yönetebiliyor.
Örneğin, soğuk kış günlerinde araç içi sıcaklığı önceden ayarlayarak yolculuğa ideal koşullarda başlamak mümkün hale geliyor.
Ayrıca, sürücüler araç konumunu, kilometre bilgilerini, sürüş verilerini ve lastik basıncını anlık olarak uygulama üzerinden görüntüleyebiliyor.
UZAKTAN YAZILIM GÜNCELLEME ÖZELLİĞİ
BYD modellerinin birçok yazılımı artık OTA (Over-the-Air) güncellemeleri sayesinde yetkili servise gitmeye gerek kalmadan uzaktan güncellenebilecek. Bu sayede, araçlar her zaman en güncel yazılım sürümüne sahip olacak ve yeni eklenen fonksiyonlar anında kullanılabilecek.