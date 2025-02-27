BYD Düğmeye Bastı: Yeni Uygulama Türkiye'de Başladı

UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLECEK

BYD Mobil Uygulaması, sürücülere araçlarıyla uzaktan bağlantı kurma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar:

Şarj durumu ve menzili anlık olarak takip edebiliyor,

Kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık olup olmadığını kontrol edebiliyor ve kilitleme işlemini gerçekleştirebiliyor,

Klima, koltuk ısıtma-soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, flaşörler ve kornayı uzaktan yönetebiliyor.

Örneğin, soğuk kış günlerinde araç içi sıcaklığı önceden ayarlayarak yolculuğa ideal koşullarda başlamak mümkün hale geliyor.

Ayrıca, sürücüler araç konumunu, kilometre bilgilerini, sürüş verilerini ve lastik basıncını anlık olarak uygulama üzerinden görüntüleyebiliyor.