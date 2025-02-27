Türkiye'den Gönderilen Antep Fıstığında Kanserojen Madde! Sınırda Durduruldu

Fransa'nın Türkiye'den aldığı antep fıstıklarında aflatoksin tespit edildiği bildirildi. Antep fıstıkları 'yüksek riskli' olduğu gerekçesiyle sınırda durduruldu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Türkiye'den Gönderilen Antep Fıstığında Kanserojen Madde! Sınırda Durduruldu

Dünya’da gıda güvenliğine karşı endişeler tırmanırken, Türkiye’nin Avrupa’ya ihraç ettiği birçok ürün de sınır kontrollerinde durduruluyor. Son olarak Fransa’nın Türkiye’den ithal ettiği antep fıstığında ‘aflatoksin’ tespit edildiği bildirildi.

Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünleri duyurmaya devam ederken, Avrupa Komisyonu’na bağlı Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) ithal edilen ürünlerdeki sağlığı tehlikeye atan ürünler bir bir ifşa ediliyor.

Fransa’nın Türkiye’den aldığı antep fıstığında aflatoksin tespit edildiği bildirildi. Sınırda yapılan kontrollerde, antep fıstıklarının ‘yüksek riskli’ olduğu belirtildi.

Türkiye'den Gönderilen Antep Fıstığında Kanserojen Madde! Sınırda Durduruldu - Resim : 1

Ürünlerin dağıtımı durduruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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