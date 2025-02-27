Şemsiyesini Unutan Yandı: Meteoroloji Uyardı, Kuvvetli Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Şubat 2025 Perşembe hava tahmin raporunu paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın kıyılarında yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Rize, Artvin, Ardahan ve Van’da ise sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması beklenirken, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ riski bulunuyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri, Edirne ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Karabük çevreleri ve Düzce'nin kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ile Van çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi