Madımak Katliamı Failleri Bir Bir Tahliye Edildi! Karara Tepkiler Çığ Gibi

2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde 33 sanatçı, aydın ve yazarın yakılarak öldürüldüğü katliamda müebbet hapis cezası alan 17 kişi tahliye edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2023 yılında Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunis Karataş'ın 'terör suçlusu' olarak koşullu salıverme hükümlerinden yararlandırılmamasını 'suçta ve cezada kanunilik' ilkesinin ihlali saydı. AYM, Sivas Katliamı'nda bir terör örgütü bulunmadığına ve terör örgütü olmadan terör suçlusu olunamayacağına hükmetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AYM'nin iki yıl önce aldığı bu kararla 30 yıl tutukluluğunu dolduran hükümlüler için tahliye yolunun açıldığını belirtti.

Yüksek Mahkeme'nin bu kararının emsal gösterilmesi, Madımak katliamına karışanların terör suçlusu sayılmamalarının da önünü açtı. Bu kapsamda Sivas, Tokat, Bolu, Kırıkkale ve Kocaeli cezaevlerinden ellerini kollarını sallayarak serbest bırakılmaya başlandı.

CHP'Lİ KARASU'DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da sosyal medya hesabından tahliyelere tepki gösterdi.

''Aileler ve tüm insanlık, 32 yıldır Madımak Katliamı’nda adalet beklerken bu katliamda adı geçenler birer birer tahliye ediliyor" diyen Karasu, "Düzmece davalarla içeri atılan onlarca kişi cezaevlerinde tutulurken, Madımak davasında hüküm giyen mahkumlar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) terörle mücadelede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç, suç tarihine göre 30-36 yıl sonra tahliye edilmelerine ilişkin kararı doğrultusunda; Sivas, Tokat, Bolu, Kırıkkale ve Kocaeli cezaevlerinden ellerini kollarını sallayarak serbest bırakılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Karasu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "2 Temmuz 1993’te yaşananları ‘terör eylemi’ olarak nitelendiren AYM, sanıkların herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarını tespit edememesi, bu mahkumların terör suçlusu sayılamayacaklarına hükmetti. Gerçek katiller yargılanmamışken, sanıklar birer birer affedilip salınırken, firariler yurt dışında cirit atarken susanlar, bütün bunlara göz yumup alkışlayanlar bize adalet dersi vermeye kalkmasın. Biz, hukuk devletinin tüm ilkelerini çiğneyen bir iktidardan zaten adalet beklemiyoruz, o adaleti biz sağlayacağız. Elbet bu katliamın sorumluları, iktidarın aparatı olan yargıda değil, gerçek adalet önünde hesap verecekler. Ama tarih ve insanlık bu suçu işleyenleri, azmettirenleri asla affetmeyecek. Korkunç olan adaletsizliğin kendisi değil, ona sessiz kalmaktır. Biz insanlık ve adalet adına hiç susmayacağız, asla affetmeyeceğiz.''

Aileler ve tüm insanlık, 32 yıldır Madımak Katliamı’nda adalet beklerken, bu katliamda adı geçenler birer birer tahliye ediliyor!

Düzmece davalarla içeri atılan onlarca kişi cezaevlerinde tutulurken, #Madımak davasında hüküm giyen mahkumlar, Anayasa Mahkemesi’nin terörle… — Ulaş Karasu (@ulasskarasu) February 26, 2025

YAZAR EREN AYSAN'DAN TAHLİYELERE TEPKİ

Şair ve yazar Eren Aysan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Aysan, “Elimde yalnızca katliamda öldürülen babam şair Dr. Behcet Aysan’ın mezar taşı kaldı. Yakında onu da almazsınız umarım” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem