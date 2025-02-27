Ankara'da Korkunç Olay: Kızını Darbeden Damadına Acımadı

Ankara'da bir kayınpeder kızını darbeden damadını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kayınpeder gözaltına alındı.

Ankara'da Korkunç Olay: Kızını Darbeden Damadına Acımadı

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aile içi tartışma kanlı bitti.

Saat 21.00 sıralarında, Gökhan Çapar ile eşi D.Ç. (31) arasında çıkan tartışma büyüyerek şiddete dönüştü. İddiaya göre, Çapar eşini darbetti. Bunun üzerine D.Ç., yaşadıklarını babası M.K.'ya anlattı. Daha sonra Gökhan Çapar, eşi ve iki çocuğuyla konuşmak amacıyla kayınpederi ve kayınvalidesini aracına aldı.

Ankara'da Korkunç Olay: Kızını Darbeden Damadına Acımadı - Resim : 1

Basri Mahallesi'nde aracını park eden Çapar ile kayınpederi M.K. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle, arka koltukta oturan M.K., yanında taşıdığı bıçakla damadı Gökhan Çapar’ı boğazından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökhan Çapar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kayınpeder M.K. gözaltına alındı.

Ankara'da Korkunç Olay: Kızını Darbeden Damadına Acımadı - Resim : 2

Öte yandan, Çapar’ın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve yaklaşık 1,5 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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