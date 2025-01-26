Gaziantep'te Kardeş Kavgasında Kan Aktı: Ablası ile Kız Kardeşini Vurdu
Gaziantep’in Eyüp Sultan Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan aile içi tartışma, kanlı bir şekilde sona erdi. Suriyeli Muhammed El Şıh İsmail (26), tartıştığı kız kardeşleri Hale El Şıh İsmail (18) ve Meryem El Şıh İsmail’i (28) silahla vurdu. Olayda ağır yaralanan Hale El Şıh İsmail, hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Muhammed El Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail’in evine gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabancayla kız kardeşlerine peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olay sonrası kaçan Muhammed El Şıh İsmail’in yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
silcem birazdan kalsın