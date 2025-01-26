Kar Esareti Üç Kentte Hayatı Felç Etti

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuk hava 3 kentte hayatı felç ederken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Kar Esareti Üç Kentte Hayatı Felç Etti

Soğuk hava dalgası yurdun genelini etkisi altına aldı. Gece termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği Erzurum'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, bazı sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla Akşar bölgesi beyaza büründü.

ARDAHAN

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

KARS

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk havanın etkisiyle Kars Kalesi eteklerinden geçen Kars Çayı buzla kaplandı.

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Kaynak: AA

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