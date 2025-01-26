Drift Atan Ehliyetsiz Sürücüye 67 Bin Lira Ceza!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sürücünün drift şovu pahalıya patladı. Ehliyetsiz çıkan sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza kesildi.

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Drift Atan Ehliyetsiz Sürücüye 67 Bin Lira Ceza!

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sürücüye, drift atmaktan 46 bin 392 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 67 bin 236 lira ceza verildi.

Araç, 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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